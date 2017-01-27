Одесские пограничники начали тренировать служебных собак на выявление контрабандного табака

15:39 / 14.02.2017

ОДЕССА, 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С конца 2016 года в Одесском погранотряде служебных собак стали тренировать на выявление контрабандных поставок табачных изделий, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщил начальник Одесского погранотряда, подполковник Сергей Лаврентьев.

С конца 2016 года кинологи Одесского погранотряда стали тренировать служебных собак на выявление контрабандных табачных изделий. Как рассказал начальник Одесского погранотряда, это связано с резким увеличением каналов контрабанды табака и табачных изделий, особенно на морском направлении.

К примеру, в январе на паромной переправе «Черноморск» служебная собака обнаружила 50 блоков с табачными изделиями без акцизных марок.

Всего за прошлый год через сухопутные, морские и воздушные границы Одесского региона злоумышленники пытались провести 3 млн. пачек сигарет и 80 тыс. литров спирта.

В кинологической службе Одесского погранотряда на сегодняшний день служит более 30 овчарок, спаниелей и лабрадоров, «специализирующихся» на выявлении наркотических и взрывоопасных веществ, оружия.

«Для нас каждая служебная собака — герой. Мы заметили, что наши питомцы по-настоящему любят свою работу и очень исполнительны. На обучение собаки, чья специализация — поиск человека, уходит 4 месяца. На «тренировки на наркотики и оружие» — полгода и больше. Мы ценим наших помощников», — рассказал С. Лаврентьев.