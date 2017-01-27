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Двое пограничников приговорены к двум годам тюрьмы за взятку в 900 долларов
13:40 / 14.02.2017

ОДЕССА, 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вступило в силу решение суда, по которому двое пограничников получили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года за содействие контрабандной деятельности, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 февраля, в секторе по вопросам взаимодействия с средствами массовой информации Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

По информации сектора, вступило в силу решение Великомихайловского районного суда, по которому двое пограничников получили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года за содействие контрабандной деятельности.

В результате оперативной работы, проведенной отделом внутренней безопасности Южного регионального управления Госпогранслужбы совместно с представителями СБУ и военной прокуратуры Одесского гарнизона, были задержаны «на горячем» двое военнослужащих одного из отделов Подольского пограничного отряда.

Вступив в сговор с контрабандистами, пограничники обещали им за 900 долларов США обеспечить беспрепятственный пропуск спирта из ПМР в Украину вне пунктов пропуска.

Решением Великомихайловского районного суда оба пограничников были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

Кроме того, оба лишены права занимать соответствующие должности в органах Государственной пограничной службы Украины сроком на 3 года.

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Артём Филипенко
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