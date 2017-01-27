СБУ пресекла «подработку» конвоиров наркокурьерами в одесском СИЗО

12:38 / 14.02.2017

ОДЕССА, 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и службой внутренней безопасности полиции перекрыли канал поставки наркотиков в одесский следственный изолятор, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 февраля, в пресс-центре СБ Украины.

По информации пресс-центра, правоохранители установили, что работники конвойной службы систематически поставляли наркотики по заказу задержанных. Они также передавали в изолятор мобильные телефоны и деньги.

Оперативники спецслужбы задержали полицейского в одном из одесских судов при получении от посредника нескольких доз героина, амфетамина и метадона.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в изолятор ежедневно передавалось четыре-пять пакетов, за каждый из которых полицейские брали шестьсот гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех полицейских, причастных к наркобизнесу.