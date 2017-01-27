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СБУ пресекла «подработку» конвоиров наркокурьерами в одесском СИЗО
12:38 / 14.02.2017
ОДЕССА, 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и службой внутренней безопасности полиции перекрыли канал поставки наркотиков в одесский следственный изолятор, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 февраля, в пресс-центре СБ Украины.
По информации пресс-центра, правоохранители установили, что работники конвойной службы систематически поставляли наркотики по заказу задержанных. Они также передавали в изолятор мобильные телефоны и деньги.
Оперативники спецслужбы задержали полицейского в одном из одесских судов при получении от посредника нескольких доз героина, амфетамина и метадона.
Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в изолятор ежедневно передавалось четыре-пять пакетов, за каждый из которых полицейские брали шестьсот гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех полицейских, причастных к наркобизнесу.
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