170 килограммов контрабандного табака для кальяна выявили пограничники в Черноморске

14:42 / 13.02.2017

ОДЕССА, 13 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В международном пункте пропуска «Черноморск» правоохранители выявили в грузовом автомобиле 170 кг табака для кальяна, которые водитель пытался тайно ввезти в Украину из Турции, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 февраля, в пресс-службе Одесского пограничного отряда.

По информации пресс-службы, сегодня ночью в международном пункте пропуска «Черноморск» совместная межведомственная группа из числа военнослужащих Госпогранслужбы и сотрудников государственной фискальной службы при досмотре грузового автомобиля украинской регистрации, прибывшего из Стамбула, выявила 340 пачек табака для кальяна.

По оценке экспертов, стоимость табака иностранного производства марки «Serbetli» общим весом 170 кг составила 337 тыс. гривен.

Табак изъят и передан представителям таможни для проведения дальнейших процессуальных действий.