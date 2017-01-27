СБУ выявила четверых «телефонных террористов», сообщавших о «минировании» объектов в области

13:03 / 13.02.2017

ОДЕССА, 13 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — СБУ установила личности троих подростков и одного бездомного, которые передавали ложные сообщения о минировании объектов в Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 февраля, в пресс-центре СБ Украины.

По информации пресс-центра, сотрудники Службы безопасности Украины установили трех «телефонных террористов» — подростков, которые в июле прошлого года передали телефон 102 ложное сообщение о минировании медицинского учреждения в Одесской области.

Оперативники СБУ установили личность 12-летнего подростка, который в компании 15-летних друзей развлекался, осуществляя звонки на номера экстренных служб, как оказалось систематически.

Установлено, что в период с февраля по июль 2016 г. малолетние «анонимы» совершили 18 звонков в дежурную часть ГУНП в Одесской области.

Сейчас возбуждены уголовные производства по ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Но поскольку правонарушители не достигли 16-летнего возраста, ответственность за заведомо ложное сообщение о минировании понесут их родители.

Также СБ Украины установила жителя Одесской области без постоянного места жительства, который, исходя из мотивов мести, в ноябре прошлого года решил сообщить о наличии бомбы у своего товарища, а через месяц из хулиганских побуждений «заминировал» один из районных судов Одессы. Шутнику грозит до 6 лет лишения свободы.