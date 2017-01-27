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Правоохранители устанавливают обстоятельства нападения на главу Раздельнянского райсовета
09:15 / 13.02.2017
ОДЕССА, 13 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция устанавливает обстоятельства нападения на главу Раздельнянского райсовета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 февраля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, 10 февраля в Суворовский отдел полиции г. Одессы поступило сообщение о том, что около жилого комплекса «Острова» неизвестные избили мужчину, который впоследствии был доставлен в одно из медучреждений.
Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что пострадавший — глава Раздельнянского райсовета Одесской области Феликс Сигал. Около 21:00 трое неизвестных ударили его сзади по голове, завладели сумкой, в которой находились деньги, документы и личные вещи, после чего скрылись с места происшествия на иномарке. Пострадавшему диагностированы ЗЧМТ, ушибленная рана головы, СГМ, перелом ребер.
Информация о происшедшем внесена в ЕРДР по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст.187 (разбой) УК Украины.
«В настоящее время установлена принадлежность автомобиля, на котором с места преступления скрылись злоумышленники, проводятся неотложные следственные действия. Рассматривается версия корыстных мотивов совершения данного преступления. Расследование находится на контроле у председателя Одесской облгосадминистрации и руководства ГУ НП в Одесской области», — добавили в отделе.
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