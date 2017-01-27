Передано в суд дело одессита за контрабанду и сбыт наркотиков и психотропов в особо крупных размерах

11:08 / 11.02.2017

ОДЕССА, 11 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении одессита, обвиняемого в контрабанде и сбыте наркотиков и психотропов в особо крупных размерах, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 февраля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт по ч. 3 ст. 305 и ч. 3 ст. 307 УК Украины в отношении гражданина, который обвиняется в контрабанде психотропного вещества и незаконном приобретении и хранении с целью сбыта особо опасных наркотических средств в крупных размерах.

В ходе досудебного расследования, проведенного областным УСБУ, установлено, что в течение 2013-2016 годов подозреваемый сбывал наркотики в разных районах Одессы путем закладок. Так, во время обыска по месту его жительства правоохранители обнаружили более 560 г опасных психотропных и наркотических веществ, в том числе каннабис, амфетамин, пировалерон тому подобное.

Кроме того, в сентябре 2016 г. он незаконно приобрел в КНР почти 680 г особо опасного психотропа, полученного почтовым отправлением.

Сейчас обвинительный акт направлен в Киевский районный суд Одессы для рассмотрения по существу.