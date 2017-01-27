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Правоохранители задержали с поличным банду иностранцев, обокравших одесскую фирму на 2,5 миллиона гривен
10:31 / 11.02.2017

ОДЕССА, 11 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе задержана этническая преступная группа, обокравшая офис одесской фирмы и подозреваемая в разбойных нападениях на банковские учреждения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 февраля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области, в тесном взаимодействии с сотрудниками спецподразделения «КОРД» и представителями пограничной службы, задержали с поличным пятерых мужчин, подозреваемых в совершении кражи из офиса одесской фирмы. С места преступления злоумышленники похитили около двух с половиной миллионов гривен, валюту, золотые изделия и оргтехнику.

Нападавших правоохранители задержали с поличным во время совершения преступления. Задержанными оказались иностранцы в возрасте от 26 до 36 лет.

В ходе осмотра автомобиля «Мазда», на котором передвигались злоумышленники, полицейские обнаружили 3 радиостанции, мешки для перевозки больших сумм денег, где находились 2 млн. 394 тыс. грн., 2 тыс. 480 долл. США, 635 евро, ноутбуки и золотые ювелирные изделия.

В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины злоумышленники задержаны.

По данному факту начато уголовное производство по ч.ч. 3, 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Всем правонарушителям избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в сумме 5 миллионов гривен.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Проверяется их причастность к совершению разбойных нападений на банковские учреждения.

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