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Сервисные центры МВД в области начинают выдавать международные водительские удостоверения
16:27 / 10.02.2017

ОДЕССА, 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 9 февраля в территориальных сервисных центрах МВД можно получить международное водительское удостоверение, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 февраля, в Региональном сервисном центре МВД в Одесской области.

В РСЦ отметили, что получить международное водительское удостоверение можно только при наличии национального водительского удостоверения, при этом национальное удостоверение не изымается. Международное удостоверение выглядит как небольшая картонная книжечка. Такое удостоверение значимо для граждан Украины, которые работают за рубежом или временно проживают за пределами Украины, а также которые собираются путешествовать автотранспортом. Благодаря ему расширяется перечень стран, где граждане смогут пользоваться транспортными средствами.

Международное водительское удостоверение выдается на месте, без сдачи экзаменов, на основании национального водительского удостоверения, а срок его действия — 3 года.

Для получения международного водительского удостоверения необходимо обратиться в удобный по месту расположения территориальный сервисный центр МВД, независимо от места регистрации, и предоставить следующие документы: оригинал национального водительского удостоверения; паспорт гражданина Украины; паспорт гражданина Украины для выезда за границу; фотографию размером 3,5х4,5 см на матовой бумаге.

Подробнее с предоставлением услуги можно ознакомиться на сайте hsc.gov.ua, там же можно найти и адреса всех сервисных центров МВД.

СПРАВКА: Получение международного водительского удостоверения позволит управлять транспортными средствами на территории стран, присоединившихся к Женевской Конвенции о дорожном движении 1949 года. Национальным удостоверением водителя можно было пользоваться только на территории стран, присоединившихся к Венской конвенции о дорожном движении 1968 года.

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Артём Филипенко
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