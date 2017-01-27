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СБУ разоблачила на Одесчине подпольные швейные цеха, где принудительно работали нелегалы
14:35 / 10.02.2017
ОДЕССА, 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Одесской области подпольные швейные цеха, в которых принудительно работали нелегалы из Юго-Восточной Азии, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 10 февраля, в пресс-центре СБУ.
По информации спецслужбы, нелегальные производства работали в Овидиопольском районе области и изготавливали контрафактную одежду известных брендов, который реализовывали на одесских рынках. По оценкам правоохранителей, ежедневно по оптовым ценам цеха изготавливали товаров в среднем на пять тысяч долларов.
Во время санкционированных обысков сотрудники спецслужбы обнаружили оборудования для пошива подделок и готовую продукцию. Правоохранители задержали 11 иностранцев, которые длительное время находились на территории нашего государства с нарушением миграционных требований, без каких-либо разрешений на работу.
Оперативники спецслужбы установили, что одним из организаторов подпольного бизнеса является бывший соотечественник нелегалов, который получил украинское гражданство.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех участников нелегального производства.
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