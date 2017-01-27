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Задержан одессит, который через фиктивный сайт получил данные банковских карт граждан и снял 100 тысяч гривен
13:09 / 10.02.2017
ОДЕССА, 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе задержан мужчина, подозреваемый в завладении средствами на сумму 100 тыс. грн. с банковских счетов граждан с помощью фиктивного интернет-сайта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 10 февраля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, одесская местная прокуратура №2 (Малиновский район) осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту мошенничества с использованием электронно-вычислительной техники.
Причерноморским управлением киберполиции ГУНП Украины мужчина задержан, и по согласованию с прокурором-процессуальным руководителем ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 УК Украины.
Установлено, что подозреваемый в июле 2016 г. создал фиктивный Интернет-сайт для денежных переводов «Портмоне», через который злоумышленник получал реквизиты банковских карт пользователей, а затем перечислял деньги с их счетов на свой.
В результате незаконных действий пострадали 27 граждан, которым нанесено убытков почти на 100 тысяч гривен.
Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и банковские карточки.
Досудебное расследование осуществляет Малиновский ОП ГУНП в Одесской области.
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