Направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника прокуратуры

10:01 / 10.02.2017

ОДЕССА, 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника прокуратуры, получавшего взятки за скидку на аренду помещений, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 февраля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, следователи прокуратуры Одесской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего первого заместителя руководителя Одесской местной прокуратуры №4 (Суворовский район).

Ранее, в сентябре 2016 г. следователями прокуратуры совместно с работниками УСБУ в области был задокументирован факт получения прокурором неправомерной выгоды в виде скидки на аренду помещений общей площадью более 200 кв. м. Мужчина должен был платить ежемесячно в два раза меньше за пользование помещением, чем другие арендаторы. По документам арендатором помещений был отмечен его родственник.

Обвинительный акт по ч. 3 ст. 368 УК Украины направлен в суд для рассмотрения по существу.