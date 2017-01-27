|
русская версия | english version
|
|
Направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника прокуратуры
10:01 / 10.02.2017
ОДЕССА, 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника прокуратуры, получавшего взятки за скидку на аренду помещений, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 10 февраля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, следователи прокуратуры Одесской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего первого заместителя руководителя Одесской местной прокуратуры №4 (Суворовский район).
Ранее, в сентябре 2016 г. следователями прокуратуры совместно с работниками УСБУ в области был задокументирован факт получения прокурором неправомерной выгоды в виде скидки на аренду помещений общей площадью более 200 кв. м. Мужчина должен был платить ежемесячно в два раза меньше за пользование помещением, чем другие арендаторы. По документам арендатором помещений был отмечен его родственник.
Обвинительный акт по ч. 3 ст. 368 УК Украины направлен в суд для рассмотрения по существу.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
13:09 10.02.2017
Задержан одессит, который через фиктивный сайт получил данные банковских карт граждан и снял 100 тысяч гривен
12:39 10.02.2017
11:42 10.02.2017
11:32 10.02.2017
«Нужна реформа финсистемы, поскольку НБУ не может защитить банки от интересов крупных акционеров», — эксперт
10:39 10.02.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»