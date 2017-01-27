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Передано в суд дело подрывников БТР в Беляевском районе
13:41 / 09.02.2017

ОДЕССА, 09 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В суд направлены обвинительные акты в отношении лиц, причастных к подрыву БТР в Беляевском районе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 9 февраля, пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области направила в суд обвинительные акты в отношении двух лиц, подозреваемых в участии в террористической группе, совершении теракта, незаконном приобретении и хранении боеприпасов и огнестрельного оружия.

Во время специального (заочного) досудебного расследования установлено, что подозреваемый вступил в преступный сговор с другими лицами для совершения теракта.

В сентябре 2014 года члены террористической группы выехали к блокпосту в Беляевском районе и взорвали бронетранспортер с помощью реактивной противотанковой гранаты.

После чего подозреваемые избавились от пускового устройства в другом районе области, выбросив его в пруд.

Ранее, в сентябре 2016 г., прокуратура области направила в суд обвинительный акт в отношении одного из участников указанной группы для рассмотрения по существу.

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