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Передано в суд дело подрывников БТР в Беляевском районе
13:41 / 09.02.2017
ОДЕССА, 09 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В суд направлены обвинительные акты в отношении лиц, причастных к подрыву БТР в Беляевском районе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 9 февраля, пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области направила в суд обвинительные акты в отношении двух лиц, подозреваемых в участии в террористической группе, совершении теракта, незаконном приобретении и хранении боеприпасов и огнестрельного оружия.
Во время специального (заочного) досудебного расследования установлено, что подозреваемый вступил в преступный сговор с другими лицами для совершения теракта.
В сентябре 2014 года члены террористической группы выехали к блокпосту в Беляевском районе и взорвали бронетранспортер с помощью реактивной противотанковой гранаты.
После чего подозреваемые избавились от пускового устройства в другом районе области, выбросив его в пруд.
Ранее, в сентябре 2016 г., прокуратура области направила в суд обвинительный акт в отношении одного из участников указанной группы для рассмотрения по существу.
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