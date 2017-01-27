Одессита обвиняют в незаконном распространении «Аватара», «Чужих» и «Людей Икс» на 1,2 миллиона гривен

10:25 / 09.02.2017

ОДЕССА, 09 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 29-летнего одессита обвиняют в незаконном распространении зарубежных фильмов через сеть интернет, что нанесло правообладателям материальный ущерб на сумму почти 1 миллион 200 тысяч гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 9 февраля, в отделе коммуникации полиции в Одесской области со ссылкой на информацию Причерноморского управления киберполиции ДКП НПУ.

По информации отдела, отрабатывая заявление «Украинской антипиратской ассоциации по защите прав на музыкальные, аудиовизуальные произведения и компьютерные программы», киберполицейские установили, что один из интернет-ресурсов дает возможность своим пользователям незаконно, без разрешения правообладателей, в нарушение требований Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах», воспроизводить и распространять аудиовизуальные произведения, принадлежащие зарубежной компании.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 176 Уголовного кодекса Украины. Был проведен комплекс мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника. По словам начальника Причерноморского управления киберполиции ДКП НПУ Юрия Выходца, в ходе досудебного расследования было установлено, что 29-летний одессит в 2014 году арендовал в центре Одессы помещение, заключил договор с одним из местных телекоммуникационных провайдеров, создал интернет-сайт и начал его администрирование, предоставляя возможность просмотра аудиовизуальных произведений.

Назначенная телекоммуникационная экспертиза подтвердила, что указанным ресурсом предоставлялся доступ гражданам для просмотра аудиовизуальных произведений «Аватар», «Чужие», «Люди Икс», «Копы в юбках», «Ледниковый период», «Дэдпул».

Экономическая экспертиза в сфере авторского права определила размер материального ущерба, причиненного компании-правообладателю, которая составляла один миллион сто восемьдесят семь тысяча пятьсот шестьдесят гривен.

В ходе проведения санкционированных Приморским районным судом г. Одессы обысков, была обнаружена и изъята компьютерная техника, посредством которой администрировался ресурс. Она направлена для проведения компьютерно-технической экспертизы. Следствие продолжается.