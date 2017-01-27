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Одессит приговорён к 3 годам тюрьмы за умышленный поджог автомобиля
17:37 / 08.02.2017
ОДЕССА, 08 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За умышленный поджог автомобиля на ул. Нежинской 23-летний мужчина осужден к 3 годам лишения свободы и возмещению 100 тыс. грн. ущерба его хозяину, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 8 февраля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По сообщению пресс-службы, Одесская местная прокуратура №3 (Приморский район) поддерживала государственное обвинение в уголовном производстве, по результатам рассмотрения которого мужчина осужден к трем годам лишения свободы.
Суд признал обвиняемого виновным в умышленном поджоге автомобиля, повлекшем материальный ущерб его хозяину (ч. 2 ст. 194 УК Украины).
В судебном заседании гражданин свою вину признал в полном объеме и раскаялся.
В ходе следствия установлено, что в сентябре прошлого года 23-летний одессит, будучи нетрезвым, из хулиганских побуждений решил поджечь легковой автомобиль, припаркованный на ул. Нежинской. Для этого он приобрел в супермаркете разжигатель для костра и еще алкоголя.
Дождавшись ночи, мужчина облил переднюю часть автомобиля «CHERI KIMO» легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.
Также суд удовлетворил гражданский иск к указанному мужчине о возмещении материального ущерба на сумму 100 тыс. грн.
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