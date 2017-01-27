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Сообщение о минировании Приморского райсуда оказалось ложным
16:31 / 08.02.2017

ОДЕССА, 08 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сообщение о минировании Приморского райсуда в городе Одессе в очередной раз не подтвердилось, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 февраля, в Приморском отделе полиции в Одесской области.

По информации отдела, сегодня, 8 февраля, в 11:42 на спецлинию «102» поступило анонимное сообщение о том, что административное здание Приморского районного суда по адресу: улица Балковская, 33, заминировано.

На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог с собакой, следственно-оперативная группа и представители других служб. Во время обследования помещения суда и прилегающей к нему территории взрывных устройств обнаружено не было.

Из здания суда были эвакуированы около 150 человек.

Работники полиции устанавливают личность злоумышленника, который оставил ложное сообщение о минировании.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

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