|
русская версия | english version
|
|
Сообщение о минировании Приморского райсуда оказалось ложным
16:31 / 08.02.2017
ОДЕССА, 08 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сообщение о минировании Приморского райсуда в городе Одессе в очередной раз не подтвердилось, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 8 февраля, в Приморском отделе полиции в Одесской области.
По информации отдела, сегодня, 8 февраля, в 11:42 на спецлинию «102» поступило анонимное сообщение о том, что административное здание Приморского районного суда по адресу: улица Балковская, 33, заминировано.
На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог с собакой, следственно-оперативная группа и представители других служб. Во время обследования помещения суда и прилегающей к нему территории взрывных устройств обнаружено не было.
Из здания суда были эвакуированы около 150 человек.
Работники полиции устанавливают личность злоумышленника, который оставил ложное сообщение о минировании.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:41 08.02.2017
17:37 08.02.2017
17:16 08.02.2017
16:19 08.02.2017
15:45 08.02.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»