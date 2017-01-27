Правоохранители перекрыли в Одессе межнациональный канал торговли людьми

17:16 / 08.02.2017

ОДЕССА, 08 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители задержали в Одессе женщину, которая организовала незаконный бизнес по вывозу в Турцию украинок, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, для дальнейшей сексуальной эксплуатации, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 февраля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУНП в Одесской области совместно с представителями прокуратуры и Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины задержали 22-летнюю женщину, пытавшуюся вывезти двух девушек за границу с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации.

Организатора незаконного бизнеса — жительницу Одесской области — работники полиции задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в Международном аэропорту «Одесса» при попытке отправить девушек в Турцию.

Установлено, что злоумышленница занималась подбором, вербовкой и переправкой в г. Стамбул украинок, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливается круг лиц, причастных к совершению данного преступления, а также возможные пострадавшие от противоправных действий злоумышленницы.

Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

Неотложные следственные действия продолжаются.