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Правоохранители перекрыли в Одессе межнациональный канал торговли людьми
17:16 / 08.02.2017
ОДЕССА, 08 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители задержали в Одессе женщину, которая организовала незаконный бизнес по вывозу в Турцию украинок, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, для дальнейшей сексуальной эксплуатации, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 8 февраля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУНП в Одесской области совместно с представителями прокуратуры и Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины задержали 22-летнюю женщину, пытавшуюся вывезти двух девушек за границу с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации.
Организатора незаконного бизнеса — жительницу Одесской области — работники полиции задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в Международном аэропорту «Одесса» при попытке отправить девушек в Турцию.
Установлено, что злоумышленница занималась подбором, вербовкой и переправкой в г. Стамбул украинок, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливается круг лиц, причастных к совершению данного преступления, а также возможные пострадавшие от противоправных действий злоумышленницы.
Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.
Неотложные следственные действия продолжаются.
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