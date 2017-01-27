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Следственно-оперативная группа и взрывотехники направились проверять сообщение о минировании Приморского суда
12:36 / 08.02.2017
ОДЕССА, 08 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Следственно-оперативная и взрывотехники направились проверять поступившее в полицию сообщение о минировании Приморского районного суда, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 8 февраля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, в 11:42 на спецлинию «102» поступило телефонное сообщение о том, что административное здание Приморского районного суда г. Одессы заминировано.
На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, кинологи и инспекторы-взрывотехники. Принимаются меры по эвакуации из помещений посетителей и работников суда и установления личности правонарушителя.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Добавим, что по наблюдению корреспондента агентства спецавтомобиль и микроавтобус с надписью «Разминирование» с включенными сиренами проехали по проспекту Шевченко в сторону центра города буквально 10 минут назад (примерно в 12:25).
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