Следственно-оперативная группа и взрывотехники направились проверять сообщение о минировании Приморского суда

12:36 / 08.02.2017

ОДЕССА, 08 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Следственно-оперативная и взрывотехники направились проверять поступившее в полицию сообщение о минировании Приморского районного суда, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 февраля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, в 11:42 на спецлинию «102» поступило телефонное сообщение о том, что административное здание Приморского районного суда г. Одессы заминировано.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, кинологи и инспекторы-взрывотехники. Принимаются меры по эвакуации из помещений посетителей и работников суда и установления личности правонарушителя.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Добавим, что по наблюдению корреспондента агентства спецавтомобиль и микроавтобус с надписью «Разминирование» с включенными сиренами проехали по проспекту Шевченко в сторону центра города буквально 10 минут назад (примерно в 12:25).