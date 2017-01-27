ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




Следственно-оперативная группа и взрывотехники направились проверять сообщение о минировании Приморского суда
12:36 / 08.02.2017

ОДЕССА, 08 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Следственно-оперативная и взрывотехники направились проверять поступившее в полицию сообщение о минировании Приморского районного суда, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 февраля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, в 11:42 на спецлинию «102» поступило телефонное сообщение о том, что административное здание Приморского районного суда г. Одессы заминировано.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, кинологи и инспекторы-взрывотехники. Принимаются меры по эвакуации из помещений посетителей и работников суда и установления личности правонарушителя.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Добавим, что по наблюдению корреспондента агентства спецавтомобиль и микроавтобус с надписью «Разминирование» с включенными сиренами проехали по проспекту Шевченко в сторону центра города буквально 10 минут назад (примерно в 12:25).

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:41 08.02.2017
В четверг, 9 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:37 08.02.2017
Одессит приговорён к 3 годам тюрьмы за умышленный поджог автомобиля
17:16 08.02.2017
Правоохранители перекрыли в Одессе межнациональный канал торговли людьми
16:31 08.02.2017
Сообщение о минировании Приморского райсуда оказалось ложным
16:19 08.02.2017
«Существенных осадков в Одессе в ближайшие два дня не прогнозируется», — Гидрометцентр


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.009