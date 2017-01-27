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Суд наложил арест на четыре судна в Ренийском порту, которые должны были вывозить нефтепродукты по преступной схеме
09:39 / 08.02.2017

ОДЕССА, 08 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По ходатайству прокуратуры Одесской области наложен арест на четыре речных судна, которые по «преступной схеме Курченко» должны были транспортировать нефтепродукты, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 февраля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

В пресс-службе напомнили, что прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов и платежей, а также злоупотребления служебным положением группой лиц при ввозе на территорию Украины 800 тыс. тонн нефтепродуктов.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СУ ГУНП в Одесской области.

«Сейчас по ходатайству прокуратуры Приморским районным судом наложен арест на 4 речных судна, находящихся на территории Ренийского морского торгового порта, которые должны были использоваться по преступной схеме для вывоза нефтепродуктов за границу.

Фактически указанные плавсредства не загружались, а их судозаходы на причал осуществлялись для конспирации незаконной деятельности.

В настоящее время сотрудники прокуратуры совместно с работниками УСБУ в области и полиции принимают меры по передаче арестованного имущества на ответственное хранение государственным органам. На указанных плавсредствах продолжаются обыски», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что правоохранители уже сообщили о подозрении в махинациях с нефтепродуктами одном из координаторов указанных схем, трем должностным лицам Одесской таможни и двум представителям предприятия.

В результате таких действий с использованием поддельных документов и фиктивных фирм при реализации 800 тыс. тонн нефтепродуктов в бюджет не поступило 1,2 млрд. грн. обязательных платежей.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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