Бывшего руководителя цирка подозревают в злоупотреблении служебным положением на 2,7 миллиона гривен

16:28 / 07.02.2017

ОДЕССА, 07 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Бывшего руководителя Одесского государственного цирка подозревают в злоупотреблении служебным положением, что нанесло государству ущерб на 2,7 миллиона гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 февраля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, Одесская местная прокуратура №3 сообщила о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины) бывшему руководителю государственного предприятия «Одесский государственный цирк».

Установлено, что чиновник, заключив с предприятием договор о совместной деятельности, выдал субъекту хозяйствования доверенность с предоставлением права на сдачу в аренду офисных помещений на ул. Княжеской. Указанные помещения общей площадью более 2 тыс. кв. м предприятие сдавало в аренду другим ООО и физическим лицам, длительное время получая от этого прибыль.

При этом руководитель цирка не имел полномочий на передачу государственного имущества, которое было в его пользовании, без разрешения Министерства культуры и Фонда госимущества Украины.

В результате таких действий бюджету нанесено 2,7 млн. грн. ущерба. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.