|
русская версия | english version
|
|
Бывшего руководителя цирка подозревают в злоупотреблении служебным положением на 2,7 миллиона гривен
16:28 / 07.02.2017
ОДЕССА, 07 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Бывшего руководителя Одесского государственного цирка подозревают в злоупотреблении служебным положением, что нанесло государству ущерб на 2,7 миллиона гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 7 февраля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, Одесская местная прокуратура №3 сообщила о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины) бывшему руководителю государственного предприятия «Одесский государственный цирк».
Установлено, что чиновник, заключив с предприятием договор о совместной деятельности, выдал субъекту хозяйствования доверенность с предоставлением права на сдачу в аренду офисных помещений на ул. Княжеской. Указанные помещения общей площадью более 2 тыс. кв. м предприятие сдавало в аренду другим ООО и физическим лицам, длительное время получая от этого прибыль.
При этом руководитель цирка не имел полномочий на передачу государственного имущества, которое было в его пользовании, без разрешения Министерства культуры и Фонда госимущества Украины.
В результате таких действий бюджету нанесено 2,7 млн. грн. ущерба. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:52 07.02.2017
17:37 07.02.2017
17:06 07.02.2017
16:14 07.02.2017
15:45 07.02.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»