Военная прокуратура отсудила у коммерческой структуры 800 гектаров земель военного полигона

09:37 / 07.02.2017

ОДЕССА, 07 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вступило в силу решение апелляционного суда о возвращении Министерству обороны земель военного полигона «Тарутинский» общей площадью 807,9 га, незаконно переданных в частную собственность, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 февраля, в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

По информации пресс-службы, 25 января Одесский апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию военного прокурора Белгород-Днестровского гарнизона Южного региона Украины и своим решением отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Тарутинской райгосадминистрации на решение суда первой инстанции.

В частности, суд обязал ответчиков вернуть Министерству обороны Украины незаконно отчужденные земельные участки военного полигона «Тарутинский» общей площадью 807,9 га.

В пресс-службе напомнили, что указанные земельные участки военного ведомства, предназначенные для тренировки военнослужащих и повышения их боевой выучки, в 2006-2007 гг. незаконно предоставили в пользование коммерческой структуре для строительства объектов недвижимости и выращивания сельскохозяйственной продукции.

Стоимость земельных участков бывшего полигона составляет более 22 млн. грн.

Сейчас решение суда вступило в законную силу. Военной прокуратурой принимаются меры для реального исполнения решения.