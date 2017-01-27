ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




Военная прокуратура отсудила у коммерческой структуры 800 гектаров земель военного полигона
09:37 / 07.02.2017

ОДЕССА, 07 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вступило в силу решение апелляционного суда о возвращении Министерству обороны земель военного полигона «Тарутинский» общей площадью 807,9 га, незаконно переданных в частную собственность, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 февраля, в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

По информации пресс-службы, 25 января Одесский апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию военного прокурора Белгород-Днестровского гарнизона Южного региона Украины и своим решением отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Тарутинской райгосадминистрации на решение суда первой инстанции.

В частности, суд обязал ответчиков вернуть Министерству обороны Украины незаконно отчужденные земельные участки военного полигона «Тарутинский» общей площадью 807,9 га.

В пресс-службе напомнили, что указанные земельные участки военного ведомства, предназначенные для тренировки военнослужащих и повышения их боевой выучки, в 2006-2007 гг. незаконно предоставили в пользование коммерческой структуре для строительства объектов недвижимости и выращивания сельскохозяйственной продукции.

Стоимость земельных участков бывшего полигона составляет более 22 млн. грн.

Сейчас решение суда вступило в законную силу. Военной прокуратурой принимаются меры для реального исполнения решения.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:52 07.02.2017
В среду, 8 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:37 07.02.2017
Пластиковые паспорта начали выдавать в Центрах админуслуг Малиновского и Киевского районов
17:06 07.02.2017
Филиал Центра админуслуг открылся в Киевском районе Одессы
16:28 07.02.2017
Бывшего руководителя цирка подозревают в злоупотреблении служебным положением на 2,7 миллиона гривен
16:14 07.02.2017
«Международный аэропорт «Одесса» сегодня работает в сложных погодных условиях», — пресс-служба МАО


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.009