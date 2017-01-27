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Взрывчатки в помещении Киевского районного суда не обнаружено
13:24 / 06.02.2017

ОДЕССА, 06 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во время проверки поступившего сообщения о минировании здания Киевского райсуда взрывчатки в помещении и на прилегающей территории не обнаружено, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 февраля, в Киевском отделе полиции в г. Одессе.

По сообщению отдела, в ходе проверки в Киевском районном суде, расположенном на ул. Варненской, 3-Б, каких-либо взрывоопасных веществ, устройств или предметов не выявлено.

На время проверки из помещения были эвакуированы 110 человек.

Принимается решение о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

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