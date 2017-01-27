Работники полиции задержали 16-летнего вора, который обокрал два храма в Одессе

13:20 / 06.02.2017

ОДЕССА, 06 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Работники полиции задержали 16-летнего вора, который обокрал две церкви в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 февраля, в Приморском отделе полиции в г. Одессе.

По сообщению отдела, в Портофранковское отделение полиции Приморского отдела полиции поступило заявление от настоятеля одного из местных кафедральных соборов о том, что неизвестный из помещения собора похитил имущество.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Портофранковского отделения полиции установили и задержали преступника. Им оказался 16-летний житель Одесской области. Молодой человек ночью, повредив стекло оконной рамы, проник в помещение храма, откуда похитил золотые и серебряные нагрудные крестики, а из ящика для пожертвований — денежные средства в размере 10 тысяч гривен.

Также досудебным расследованием установлено, что задержанный преступник ранее совершил еще одну подобную кражу из помещения другого городского храма.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.