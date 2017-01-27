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Полиция проверяет сообщение о минировании Киевского райсуда в Одессе
11:32 / 06.02.2017
ОДЕССА, 06 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция проверяет сообщение о минировании Киевского районного суда на ул. Варненской, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 февраля, в Киевском отделе полиции в г. Одессе.
По сообщению отдела, сегодня в 10:50 в полицию поступило сообщение о том, что в помещении Киевского районного суда Одессы по адресу: ул. Варненская, 3-Б, заложена взрывчатка.
В настоящее время следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, взрывотехники и спасатели выехали для обследования объекта и прилегающей к нему территории.
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