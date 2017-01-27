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Одесские правоохранители задержали координатора махинаций с нефтепродуктами в «схеме Курченко»
10:51 / 04.02.2017

ОДЕССА, 04 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители задержали в г. Днепр координатора махинаций с нефтепродуктами в «схеме Курченко», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 февраля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По сообщению пресс-службы, на основании постановления Приморского райсуда Одессы в г. Днепр был задержан предприниматель, который организовал фиктивный вывоз нефтепродуктов через Одесскую область.

По данным следствия, указанный человек занимался координацией в преступной схеме реализации 800 тыс. тонн нефтепродуктов (т. наз. «схеме Курченко»), в которую входили представители фиктивных фирм, работники Одесской таможни и других контролирующих органов региона.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», ранее правоохранители сообщили о подозрении трем чиновникам Одесской таможни и двум представителям предприятия, причастных к реализации нефтепродуктов под видом их транзита и реэкспорта.

В результате таких преступных махинаций в государственный бюджет не поступило 1,2 миллиарда гривен обязательных платежей.

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Артём Филипенко
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