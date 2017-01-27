Взяты под стражу чиновники Одесской таможни, подозреваемые в махинациях на 1,2 миллиарда гривен

10:35 / 04.02.2017

ОДЕССА, 04 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Взяты под стражу трое чиновников Одесской таможни, подозреваемые в причастности к «махинациям Курченко» с нефтепродуктами на 1,2 миллиарда гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 февраля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, в пятницу, 3 февраля, по ходатайству полиции, согласованному прокуратурой Одесской области, суд постановил взять под стражу трех должностных лиц Одесской таможни. Указанные лица подозреваются в злоупотреблении служебным положением при вывозе за пределы Украины нефтепродуктов.

Судом определена сумма залога в размере 9 млн. грн. каждому.

Ранее прокурор Одесской области Олег Жученко сообщил, что указанные таможенники по предварительному сговору с другими лицами под видом транзита и реэкспорта реализовали на территории Украины 800 тыс. тонн нефтепродуктов.

В результате преступных махинаций с использованием поддельных документов и фиктивных фирм в государственный бюджет не поступило 1,2 млрд. грн. обязательных платежей.

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов и платежей, а также злоупотребления служебным положением группой лиц при ввозе на территорию Украины нефтепродуктов продолжается.