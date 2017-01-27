Полиция расследует факт попытки похищения одесситки

17:46 / 03.02.2017

ОДЕССА, 03 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция расследует факт незаконного лишения свободы одесситки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 февраля, в Суворовском отделе полиции в г. Одессе.

По сообщению отдела, накануне, примерно в 14 часов, на спецлинию «102» поступил телефонный звонок от граждан, которые сообщили, что только что на Николаевской дороге в Одессе неизвестные мужчины силой посадили в салон автомобиля девушку и увезли ее в неизвестном направлении.

За несколько минут по предоставленным очевидцами приметам на Объездной дороге сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль «Мерседес». В его салоне находились трое мужчин и девушка.

18-летняя пассажирка подтвердила, что в машине ее удерживают насильно.

Все участники происшествия были доставлены в Суворовский отдел полиции.

Материалы по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Всем троим задержанным сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Согласно санкции указанной статьи подобные действия наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Досудебное расследование продолжается.