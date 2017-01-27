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Сообщено о подозрении виновным в неуплате 1,2 миллиарда гривен налогов при ввозе нефтепродуктов
16:19 / 02.02.2017

ОДЕССА, 02 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сообщено о подозрении чиновникам Одесской таможни и руководителям предприятия, причастным к уклонению от уплаты в бюджет 1,2 млрд. грн. при ввозе нефтепродуктов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 февраля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов и платежей, а также злоупотреблении служебным положением группой лиц при ввозе нефтепродуктов на территорию Украины.

В ходе расследования создана постоянно действующая межведомственная группа из прокуроров, следователей полиции, сотрудников Управления службы безопасности в области, Государственной фискальной службы.

Как сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко, сегодня, 2 февраля, сообщено о подозрении трем должностным лицам Одесской таможни. По данным следствия, эти таможенники в сговоре с другими лицами под видом транзита и реэкспорта реализовали на территории Украины 800 тыс. тонн нефтепродуктов. В результате преступных махинаций с использованием поддельных документов и фиктивных фирм в Государственный бюджет не поступило 1,2 млрд. грн. обязательных платежей.

Кроме того, сообщается о подозрении двум должностным лицам частного предприятия, которые готовили поддельные документы для фиктивного вывоза нефтепродуктов, и подавали их в таможенный орган.

Сейчас по ходатайству прокуратуры Одесской области наложен арест на имущество общества с ограниченной ответственностью, которое было специально приобретено для прикрытия преступных операций с нефтепродуктами.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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