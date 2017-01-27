Взрывных устройств в здании суда на Софиевской не обнаружено

16:08 / 02.02.2017

ОДЕССА, 02 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В результате проверки поступившего около полудня сообщения, каких-либо взрывных устройств в здании суда на ул. Софиевской обнаружено не было, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 февраля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

В отделе напомнили, что сегодня в 11:55 в полицию поступило сообщение о том, что заминирован Одесский апелляционный суд, который расположен по адресу: ул. Софиевская, 19.

Прибывшие на место происшествия следственно-оперативная группа, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрывотехническая служба эвакуировали из здания около 150 работников и посетителей суда и провели проверку помещений и прилегающей территории.

Взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.

Сейчас сотрудникполиции принимаются первоочередные меры по установлению лица, предоставившего ложные сведения в полицию.