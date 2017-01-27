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Правоохранители области расследуют серию краж в православных храмах
13:35 / 02.02.2017

ОДЕССА, 02 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители Белгород-Днестровского района устанавливают лиц, которые обокрали православные храмы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 февраля, в Белгород-Днестровском отделе полиции в Одесской области.

По сообщению отдела, около 8:00 утра в дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции поступило телефонное сообщение о том, что ночью неизвестные лица проникли в помещения церквей в городе Белгород-Днестровский и в селе Семеновка и завладели денежными средствами.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

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