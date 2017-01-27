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Полиция проверяет информацию о минировании здания суда на улице Софиевской
12:23 / 02.02.2017

ОДЕССА, 02 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 2 февраля, в полицию поступило сообщение о том, что заминирован Одесский апелляционный суд на ул. Софиевская, 19, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 февраля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По сообщению отдела, сегодня в 11:55 в полицию поступило сообщение о том, что Одесский апелляционный суд, который расположен по адресу: Софиевская, 19, заминирован.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрывотехническая служба.

Здание и прилегающая территория суда проверяются на наличие взрывчатых веществ и устройств.

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Артём Филипенко
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