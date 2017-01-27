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Военная прокуратура Южного региона открыла уголовное производство по факту обстрела украинского самолета
11:48 / 02.02.2017
ОДЕССА, 02 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Военная прокуратура Южного региона Украины начала уголовное производство по факту обстрела украинского транспортного самолета Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в районе Одесского газового месторождения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщила сегодня, 2 февраля, пресс-секретарь военной прокуратуры Южного региона Украины Яна Стекачёва.
По сообщению пресс-секретаря, по факту обстрела украинского транспортного самолета Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины военная прокуратура Южного региона начала уголовное производство по предварительной квалификации ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство 2-х или более лиц при отягчающих обстоятельствах).
Установлено, что 1 февраля во время тренировочного полета в морской экономической зоне Украины, в частности, в районе Одесского газового месторождения, с ранее захваченных Российской Федерацией буровых платформ обстрелян транспортный самолет ВМС ВСУ Ан-26.
«При осмотре самолета обнаружено повреждение в виде трехсантиметрового пулевого отверстия, что может свидетельствовать о последствиях обстрела из стрелкового оружия.
Сейчас военной прокуратурой проведен осмотр воздушного судна, зафиксировано повреждение, готовится назначение необходимых экспертиз, проводятся другие следственные действия», — отметила пресс-секретарь ВП.
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