ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




Военная прокуратура Южного региона открыла уголовное производство по факту обстрела украинского самолета
11:48 / 02.02.2017

ОДЕССА, 02 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Военная прокуратура Южного региона Украины начала уголовное производство по факту обстрела украинского транспортного самолета Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в районе Одесского газового месторождения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщила сегодня, 2 февраля, пресс-секретарь военной прокуратуры Южного региона Украины Яна Стекачёва.

По сообщению пресс-секретаря, по факту обстрела украинского транспортного самолета Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины военная прокуратура Южного региона начала уголовное производство по предварительной квалификации ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство 2-х или более лиц при отягчающих обстоятельствах).

Установлено, что 1 февраля во время тренировочного полета в морской экономической зоне Украины, в частности, в районе Одесского газового месторождения, с ранее захваченных Российской Федерацией буровых платформ обстрелян транспортный самолет ВМС ВСУ Ан-26.

«При осмотре самолета обнаружено повреждение в виде трехсантиметрового пулевого отверстия, что может свидетельствовать о последствиях обстрела из стрелкового оружия.

Сейчас военной прокуратурой проведен осмотр воздушного судна, зафиксировано повреждение, готовится назначение необходимых экспертиз, проводятся другие следственные действия», — отметила пресс-секретарь ВП.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:47 02.02.2017
В пятницу, 3 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:33 02.02.2017
Губернатор обсудил с послом Молдовы вопросы двустороннего сотрудничества
16:39 02.02.2017
Стартовала продажа абонементов на VIII ОМКФ
16:19 02.02.2017
Сообщено о подозрении виновным в неуплате 1,2 миллиарда гривен налогов при ввозе нефтепродуктов
16:08 02.02.2017
Взрывных устройств в здании суда на Софиевской не обнаружено


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.307