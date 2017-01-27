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Назначен новый начальник Киевского отдела полиции Одессы
10:15 / 02.02.2017
ОДЕССА, 02 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Назначен новый начальник Киевского отдела полиции Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 2 февраля, в Киевском отделе полиции в г. Одессе.
Как отметили в отделе, Киевский отдел полиции в г. Одессе ГУНП в Одесской области возглавил полковник Александр Лазарь.
Руководителя отдела вчера, 1 февраля, представил личному составу заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Вадим Могила.
Новоназначенный руководитель поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что личный состав подразделения будет выполнять возложенные на него задачи, неуклонно соблюдая требования действующего законодательства.
В отделе также сообщили, что А. Лазарь работает в правоохранительных органах с 1997 года, в последнее время работал в Главном управлении Национальной полиции в Полтавской области.
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