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Назначен новый начальник Киевского отдела полиции Одессы
10:15 / 02.02.2017

ОДЕССА, 02 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Назначен новый начальник Киевского отдела полиции Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 февраля, в Киевском отделе полиции в г. Одессе.

Как отметили в отделе, Киевский отдел полиции в г. Одессе ГУНП в Одесской области возглавил полковник Александр Лазарь.

Руководителя отдела вчера, 1 февраля, представил личному составу заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Вадим Могила.

Новоназначенный руководитель поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что личный состав подразделения будет выполнять возложенные на него задачи, неуклонно соблюдая требования действующего законодательства.

В отделе также сообщили, что А. Лазарь работает в правоохранительных органах с 1997 года, в последнее время работал в Главном управлении Национальной полиции в Полтавской области.

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Артём Филипенко
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