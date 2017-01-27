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Ликвидирована преступная группировка, которая занималась разбойными нападениями на частные дома
09:25 / 02.02.2017

ОДЕССА, 02 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении организованной преступной группы, которая занималась разбойными нападениями на частные дома в двух областях, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 февраля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокуратура области направила в Суворовский районный суд для рассмотрения по существу обвинительный акт по ч. 4 ст. 187 УК Украины в отношении организованной преступной группы, которая действовала на территории города Одессы, Одесской и Черновицкой областей.

Установлено, что пятеро иностранцев с апреля по август 2016 г. совершили серию разбойных нападений. Действия преступников сопровождались физическим насилием, пытками, угрозами и запугиванием жертв и их детей. Так, проникая в частные дома они нападали на жителей, связывали им руки и ноги, и забирали все ценное из домовладений. При этом для проникновения в жилище, запугивания и вымогательства использовали специальные принадлежности (строительные хомуты, электрошокеры, ножи, пистолеты и т.д.).

В результате этих преступных действий, по данным следствия, пострадали, по меньшей мере, 14 граждан, а сумма причиненного преступлениями ущерба составляет почти 6 млн. гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи СУ ГУ НП в Одесской области.

Санкция ч. 4 ст. 187 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

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Артём Филипенко
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