ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




«Сервисные центры МВД с 1 февраля начинают выдавать справки об отсутствии судимости», — РСЦ области
15:30 / 01.02.2017

ОДЕССА, 01 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 1 февраля территориальные сервисные центры МВД будут выдавать справки об отсутствии судимости, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 февраля, в Региональном сервисном центре МВД в Одесской области.

Как отметили в РСЦ, с 1 февраля территориальные сервисные центры МВД по всей Украине будут выдавать справки об отсутствии судимости. Заказать справку можно со вторника по субботу, в удобное время с 9:00 до 18:00 (в субботу до 16:45), без обеденного перерыва и независимо от места регистрации.

Запрос на получение справки заполняется непосредственно в администратора территориального сервисного центра МВД, на месте.

В МВД также отмечают, что благодаря внедрению электронных очередей и работе администраторов, запросить справку можно быстро и удобно, а сейчас ведётся работа над улучшением сервиса — чтобы справку можно было заказать и получить в один клик, не выходя из дома.

Для получения справки о несудимости нужно обратиться в любой удобный по месту расположения территориальный сервисный центр МВД, предъявив должностному лицу центра документ, удостоверяющий личность, и предоставив его копию.

Срок действия справки не определяется, так как она предоставляется на дату осуществления проверки.

Предоставление справки осуществляется бесплатно в срок до 30 календарных дней со дня поступления запроса.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:03 01.02.2017
Лагерь «Виктория» готов принять детей из Авдеевки
16:48 01.02.2017
ОГА и облсовет подписали меморандум с ПРООН по устойчивому развитию сельских территорий
16:31 01.02.2017
«Сейчас состояние конструкций Потемкинской лестницы хуже, чем до начала ремонта», — активист
16:14 01.02.2017
«У 50 женщин в 2016 году были обнаружены злокачественные опухоли молочных желез», — главврач 6-й поликлиники
14:55 01.02.2017
Госпродпотребслужба выявила в одесских магазинах небезопасную детскую одежду


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.009