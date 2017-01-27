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«Сервисные центры МВД с 1 февраля начинают выдавать справки об отсутствии судимости», — РСЦ области
15:30 / 01.02.2017
ОДЕССА, 01 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 1 февраля территориальные сервисные центры МВД будут выдавать справки об отсутствии судимости, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 1 февраля, в Региональном сервисном центре МВД в Одесской области.
Как отметили в РСЦ, с 1 февраля территориальные сервисные центры МВД по всей Украине будут выдавать справки об отсутствии судимости. Заказать справку можно со вторника по субботу, в удобное время с 9:00 до 18:00 (в субботу до 16:45), без обеденного перерыва и независимо от места регистрации.
Запрос на получение справки заполняется непосредственно в администратора территориального сервисного центра МВД, на месте.
В МВД также отмечают, что благодаря внедрению электронных очередей и работе администраторов, запросить справку можно быстро и удобно, а сейчас ведётся работа над улучшением сервиса — чтобы справку можно было заказать и получить в один клик, не выходя из дома.
Для получения справки о несудимости нужно обратиться в любой удобный по месту расположения территориальный сервисный центр МВД, предъявив должностному лицу центра документ, удостоверяющий личность, и предоставив его копию.
Срок действия справки не определяется, так как она предоставляется на дату осуществления проверки.
Предоставление справки осуществляется бесплатно в срок до 30 календарных дней со дня поступления запроса.
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