Военнослужащих Измаильского погранотряда в прошлом году пытались подкупить 23 раза

13:23 / 01.02.2017

ОДЕССА, 01 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Военнослужащих Измаильского погранотряда премируют за отказ от взятки в размере предложенной неправомерной выгоды, а только в 2016 году их пытались подкупить 23 раза, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщил на пресс-конференции вр. и. о. начальника Измаильского пограничного отряда, полковник Максим Лесюкевич.

Как отметил полковник, только в прошлом году военнослужащих Измаильского погранотряда пытались подкупить 23 раза.

«Данные факты были зафиксированы, а нарушители переданы в национальную полицию. В отряде же, действует правило — за отказ от взятки пограничник получает аналогичную премию», — подчеркнул М. Лесюкевич.

Также в 2016 году измаильские пограничники выявили попытки незаконного перемещения через границу товаров на общую сумму 3 млн. 93 тыс. 966 грн.