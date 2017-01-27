Измаильские пограничники в 2016 году перекрыли несколько каналов незаконного оборота подакцизных товаров

13:05 / 01.02.2017

ОДЕССА, 01 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Измаильские пограничники совместно с подразделениями национальной полиции, СБУ и Государственной фискальной службы в 2016 году выявили и пресекли деятельность нескольких подпольных цехов по изготовлению алкоголя и сигарет, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщил на пресс-конференции 31 января вр. и. о. начальника Измаильского пограничного отряда, полковник Максим Лесюкевич.

По данным руководителя погранотряда, места изготовления, хранения и сбыта контрафактного алкоголя были выявлены подразделениями Измаильского погранотряда в городах Рени и Измаил.

«Все цеха по изготовлению фальсификата направляли свои изделия через логистические компании. Они имели всё необходимое оборудование, а также ингредиенты для изготовления различных алкогольных напитков», — подчеркнул М. Лесюкевич.

Всего было выявлено около 4 тонн спирта, более 4 тонн коньяка и 1,5 тонны других спиртных напитков.

Кроме того, было обнаружено 5 тыс. пачек сигарет без акцизных марок.