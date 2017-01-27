ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




Измаильские пограничники в 2016 году перекрыли несколько каналов незаконного оборота подакцизных товаров
13:05 / 01.02.2017

ОДЕССА, 01 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Измаильские пограничники совместно с подразделениями национальной полиции, СБУ и Государственной фискальной службы в 2016 году выявили и пресекли деятельность нескольких подпольных цехов по изготовлению алкоголя и сигарет, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщил на пресс-конференции 31 января вр. и. о. начальника Измаильского пограничного отряда, полковник Максим Лесюкевич.

По данным руководителя погранотряда, места изготовления, хранения и сбыта контрафактного алкоголя были выявлены подразделениями Измаильского погранотряда в городах Рени и Измаил.

«Все цеха по изготовлению фальсификата направляли свои изделия через логистические компании. Они имели всё необходимое оборудование, а также ингредиенты для изготовления различных алкогольных напитков», — подчеркнул М. Лесюкевич.

Всего было выявлено около 4 тонн спирта, более 4 тонн коньяка и 1,5 тонны других спиртных напитков.

Кроме того, было обнаружено 5 тыс. пачек сигарет без акцизных марок.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:03 01.02.2017
Лагерь «Виктория» готов принять детей из Авдеевки
16:48 01.02.2017
ОГА и облсовет подписали меморандум с ПРООН по устойчивому развитию сельских территорий
16:31 01.02.2017
«Сейчас состояние конструкций Потемкинской лестницы хуже, чем до начала ремонта», — активист
16:14 01.02.2017
«У 50 женщин в 2016 году были обнаружены злокачественные опухоли молочных желез», — главврач 6-й поликлиники
15:30 01.02.2017
«Сервисные центры МВД с 1 февраля начинают выдавать справки об отсутствии судимости», — РСЦ области


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.217