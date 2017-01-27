Более 30 браконьеров задержал в 2016 году Измаильский погранотряд

12:40 / 01.02.2017

ОДЕССА, 01 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ —Измаильские пограничники совместно с подразделениями национальной полиции, государственной фискальной службы, территориальными отделами рыбоохраны в 2016 году задержали более 30 браконьеров, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщил на пресс-конференции 31 января вр. и.о. начальника Измаильского пограничного отряда, полковник Максим Лесюкевич.

Как рассказал руководитель погранотряда, задержания лиц за незаконный рыбный промысел осуществлялись на пограничных озерах Ялпуг, Кугурлуй, Кагул, на реке Дунай и в Черном море. Причём чаще всего браконьеры нарушали требования запрета ловли рыбы в период нереста.

«Браконьеры пытаются действовать разнообразно, используя различные погодные условия, разное время суток, средства и способы незаконного лова. Наиболее вопиющим случаем стало выявление выловленной в Дунае 120-килограммовой краснокнижной белуги. По данному факту продолжается уголовное производство», — рассказал М. Лесюкевич.

В течение 2016 года, военнослужащие Измаильского погранотряда изъяли 23,5 км рыболовных браконьерских сетей, более 4 тонн рыбы разных пород и 29 лодок.