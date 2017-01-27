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509 нарушителей задержали на границе в 2016 году измаильские пограничники
12:22 / 01.02.2017
ОДЕССА, 01 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Военнослужащие Измаильского погранотряда в 2016 году из-за различных нарушений не пропустили через границу 300 иностранных и 209 украинских граждан, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщил на пресс-конференции 31 января вр. и. о. начальника Измаильского пограничного отряда, полковник Максим Лесюкевич.
По данным руководителя погранотряда, в 2016 году через участок государственной границы, охраняемой Измаильским погранотрядом, было пропущено 1 млн. 295 тыс. 291 человек и 392 тыс. 354 транспортных средств.
Не пропущено через государственную границу 209 граждан Украины и 300 иностранцев.
Привлечены к административной ответственности 691 гражданин Украины и 342 иностранца, а штрафных санкций наложено на общую сумму 331 тыс. 814 грн.
Ещё 75 человек были задержаны за незаконное пересечение границы; к административной ответственности за нарушение пограничного режима привлечены 645 человек, за злостное неповиновение законным требованиям пограничного наряда — 12 человек.
Также привлечены к админответственности 245 человек, нарушивших правила пребывания на территории Украины. Задержано 332 нелегальных мигранта.
В пунктах пропуска выявлены: 1 поддельный паспорт, 276 недействительных документов и 4 документа, в которых проставлены поддельные отметки ГПСУ.
При осмотре транспортных средств обнаружено 53 единицы оружия, 196 боеприпасов, 425 г наркотических веществ и 7,32 кг психотропных веществ.
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