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«Одной из главных выполненных в 2016 году задач считаю борьбу с коррупцией», — руководитель Измаильского погранотряда
11:50 / 01.02.2017
ОДЕССА, 01 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вр. и.о. начальника Измаильского пограничного отряда, полковник Максим Лесюкевич заявил, что одной из главных выполненных в 2016 году задач считает борьбу с коррупцией, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом руководитель погранотряда сообщил 31 января на пресс-конференции, посвящённой итогам деятельности погранотряда в 2016 году.
Как отметил М. Лесюкевич, в числе основных событий службы личного состава в 2016 году были: участие военнослужащих погранотряда в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины в зоне проведения АТО, празднование двойного праздника — «Дня пограничника» и 71-летнего юбилея с момента создания Измаильского погранотряда, открытие мемориальной доски в честь генерала Момота.
«Одной из главных выполненных задач считаю борьбу с коррупцией, наше подразделение принимало активное участие в межведомственных и международных антикоррупционных мероприятиях «Чистые руки» и «Добродетель»», — подчеркнул полковник.
По словам руководителя погранотряда, в 2016 году были уволены в запас военнослужащие, призывавшиеся в 4, 5 и 6 волну мобилизации, при этом «впервые после длительного перерыва были призваны военнослужащие срочной службы».
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