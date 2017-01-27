Передано в суд дело главы сельсовета, незаконно передавшего гражданам 15 участков земли

16:43 / 31.01.2017

ОДЕССА, 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении председателя сельского совета в Беляевском районе, подозреваемого во внесении ложных сведений в документы и злоупотреблении служебным положением (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 УК Украины), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 января, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, в ходе следствия установлено, что чиновник в 2008-2010 годах изготовил и подписал без обязательного решения сельсовета необходимую документацию и передал 15 земельных участков из коммунальной собственности территориальной общины в частную собственность физическим лицам для застройки и других нужд.

Общая стоимость участков составляет почти полмиллиона гривен.

Сейчас по ходатайству прокуратуры Одесской области на 15 земельных участков наложен арест.

Обвинительный акт направлен в Беляевский районный суд для рассмотрения по существу.