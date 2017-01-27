Замначальника таможенного поста «Черноморск» задержан за получение взятки в 3,3 тысячи долларов США

11:19 / 31.01.2017

ОДЕССА, 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В понедельник, 30 января, следователи прокуратуры Одесской области совместно с работниками УСБУ в Одесской области и УВБ ГУ ГФС в области во время получения крупной взятки разоблачили чиновника таможни, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 января, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области расследует уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). Установлено, что заместитель начальника таможенного поста Одесской таможни получил от представителя предприятия часть неправомерной выгоды в сумме 800 долларов США за беспрепятственное таможенное оформление двух контейнеров с товарами.

В ходе следственных действий также установлено, что ранее таможенник уже получил от гражданина 2,5 тыс. долларов США за растаможку пяти контейнеров с продукцией.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

По информации пресс-центра СБУ, задержанный — один из руководителей таможенного поста «Черноморск» Одесской таможни. Кроме того, в рамках следственных действий проводятся 15 обысков по местам работы и проживания должностных лиц Одесской таможни ГФС.

В СБУ добавили, что на таможенном посту была выявлена следующая преступная схема: злоумышленники в течение 2016 искусственно создавали препятствия предпринимателям при оформлении грузов. Последние были вынуждены растамаживать импортируемые товары в других регионах Украины. А за получение груза и его вывоз коммерсанты должны были платить одесским таможенникам «откат».