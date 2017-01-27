Житель области приговорён к 14 годам заключения за убийство 3-летнего ребёнка сожительницы

11:31 / 31.01.2017

ОДЕССА, 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Коллегия судей признала 19-летнего жителя Белгорода-Днестровского виновным в убийстве 3-летнего ребенка и назначила ему наказание в виде четырнадцати лет лишения свободы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 января, в Белгород-Днестровском отделе полиции в Одесской области.

В отделе напомнили, что в январе прошлого года в дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции поступило телефонное сообщение от 21-летней жительницы города о том, что пропал ее 3-летний сын.

Сведения о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины.

В результате поисков правоохранители нашли тело 3-летнего мальчика возле рва у крепости.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к исчезновению ребенка причастен 19-летний, ранее судимый сожитель матери мальчика. Мужчину задержали по месту жительства и он сознался в содеянном.

Как рассказал исполняющий обязанности начальника Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов, досудебным следствием было установлено, что утром мать мальчика ушла на работу, а ребенка оставила с сожителем. Когда 3-летний малыш начал капризничать, подозреваемый нанес мальчику телесные повреждения, от которых тот скончался. После чего мужчина отнёс тело к крепости и спрятал возле рва. Затем подозреваемый придумал историю для своей сожительницы, что ребенка якобы похитили неизвестные на автомобиле черного цвета, о чем он также сообщил своим знакомым, с которыми якобы разыскивал ребенка.

Однако соседи видели, как подозреваемый на руках нес ребенка из дома в сторону крепости и возвращался уже без мальчика.

В ходе проведения досудебного расследования вина задержанного была доказана и вскоре материалы дела с обвинительным актом были направлены в Белгород Днестровский горрайонный суд.

Изучив все материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы.