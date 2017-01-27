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Направлено в суд дело банды, грабившей посетителей ночных клубов в Одессе
14:57 / 30.01.2017

ОДЕССА, 30 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении преступной группы, которая грабила посетителей ночных клубов в Одессе и Лиманском районе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 января, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокуратура области направила в суд обвинительный акт в отношении трех членов организованной преступной группы, которая действовала на территории Одессы и региона.

Установлено, что эти люди в течение июня-сентября 2016 г. совершали кражи и грабежи, выбирая жертв ночью вблизи ночных клубов и круглосуточных кафе на территории гидропарка «Лузановка», Приморского района Одессы и Лиманского района Одесской области.

Сумма убытков, нанесенных 5 пострадавшим (похищенные и отобранные мобильные телефоны, золотые цепочки, денежные средства), составляет почти 90 тыс. грн.

Имущество пострадавших грабители сдавали в ломбарды.

Кроме того, у 28-летнего организатора преступной группы в автомобиле найдены незаконно приобретенные боеприпасы к нарезному огнестрельному оружию.

Сейчас обвинительный акт по ч. 5 ст. 186, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 263 УК Украины направлен в Суворовский районный суд для рассмотрения по существу.

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Артём Филипенко
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