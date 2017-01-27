Продавщица кофе получила огнестрельное ранение возле Староконного рынка

09:03 / 30.01.2017

ОДЕССА, 30 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция выясняет все обстоятельства стрельбы возле рынка «Староконный», где получила огнестрельное ранение реализатор кофе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 января, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, 29 января в 11:10 в Портофранковское отделение полиции поступило телефонное сообщение о том, что возле рынка «Староконный» происходит стрельба. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции.

Прибывшие на место полицейские по показаниям очевидцев предварительно установили, что житель Беляевского района продавал животное возле рынка «Староконный». Мимо проходил односельчанин, с которым у него были давние неприязненные отношения. Между мужчинами вспыхнула словесная перепалка, которая переросла в конфликт. В дальнейшем продавец достал из припаркованного рядом автомобиля обрез ружья и начал угрожать своему оппоненту.

В конфликт между мужчинами вмешалась реализатор кофе, которая в момент стрельбы схватилась рукой за обрез и наклонила его вниз. В результате выстрела женщина получила огнестрельное ранение ноги. Она госпитализирована в медицинское учреждение.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований, по правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 через ч.2 ст. 15 Уголовного кодекса Украины.

Проверка продолжается.