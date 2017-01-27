Апелляционный суд постановил взять под стражу «федосеевского поджигателя»

13:22 / 28.01.2017

ОДЕССА, 28 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Взят под стражу мужчина, подозреваемый в поджоге своей семьи в с. Федосеевка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 января, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По сообщению пресс-службы, Котовская местная прокуратура в апелляционном порядке обжаловала решение Красноокнянского райсуда об избрании домашнего ареста подозреваемому в покушении на умышленное убийство людей опасным способом (ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 115 УК).

В пятницу, 27 января, апелляционным судом требования прокуратуры удовлетворены, отменено решение суда первой инстанции и принято новое — о заключении мужчины под стражу.

В пресс-службе напомнили, что речь идёт о ЧП в с. Федосеевка, где 13 января мужчина во время ссоры с женой поджег дом. От пожара пострадали женщина и двое малолетних детей.

За жизни пострадавших почти две недели боролись врачи ожоговых центров, однако от полученных повреждений значительной части тела умерли мальчик и его мать. Маленькая девочка сейчас остаётся в больнице.

Также в СМИ появилась информация о судьбе другого преступника — жителя области, который накануне Нового года лишил жизни женщину и 2-летнюю девочку в Овидиополе, а также пытался убить своего знакомого, совершил поджог дома и намеревался на грузовике совершить наезд на толпу людей в Одессе. По информации источников, сегодня утром он был найден повешенным в камере в одесском следственном изоляторе.