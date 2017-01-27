Пограничники пресекли попытку вывоза 12 килограммов янтаря через порт «Черноморск»

12:18 / 28.01.2017

ОДЕССА, 28 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В порту Черноморска пограничники обнаружили мужчину, который пытался тайно вывезти из Украины 12 килограммов янтаря, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 января, в секторе по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

По информации сектора, на паромную переправу в пункт пропуска «Ильичевский морской торговый порт» на выезд из Украины прибыл микроавтобус «Опель» украинской регистрации, под управлением 43-летнего гражданина Украины.

Владелец транспортного средства планировал попасть на теплоход «Генен» сообщением Черноморск — Хайдарпаша (Турция).

В результате сканирования микроавтобуса комплексом «Рапискан», было обнаружено 12,1 кг необработанного янтаря, скрытого под обшивкой салона.

Груз изъят представителями управления по борьбе с контрабандой таможни в Одесской области.