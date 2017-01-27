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Одесские полицейские задержали двух парней с наркотиками на 200 тысяч гривен
15:05 / 27.01.2017

ОДЕССА, 27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Работники полиции задержали двух молодых людей, распространявших наркотические средства путем «закладок» в г. Одессе, и конфисковали у них наркотическое вещество на общую сумму более 200 тысяч гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 января, в отделе коммуникации полиции в Одесской области.

По сообщению отдела, работники Управления противодействия наркопреступности Главного управления Национальной полиции в Одесской области совместно с сотрудниками патрульной полиции в г. Одессе задержали двух мужчин, 23-х и 25-ти лет, которые распространяли психоактивные вещества путем бесконтактного метода — так называемых «закладок».

У мужчин при себе были обнаружены и изъяты 200 доз расфасованного психоактивного вещества белого и голубого цветов.

Общая стоимость изъятых наркотических средств составляет около 200 тысяч гривен.

Изъятое направлено на исследование в Одесский научно-исследовательский экспертно- криминалистический центр.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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