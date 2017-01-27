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600 литров поддельного бренди уничтожили одесские правоохранители
10:01 / 27.01.2017
ОДЕССА, 27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители в рамках досудебного расследования утилизировали 600 литров контрафактного алкоголя, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 27 января, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Как отметили в пресс-службе, прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту приобретения, хранения поддельных марок акцизного налога (ст. 199 УК Украины).
В ходе досудебного расследования правоохранители обнаружили контрафактную алкогольную продукцию, подделанную под известные бренды «Bacardi», «Martell», «Grey Goose».
Вчера, 26 января, сотрудники прокуратуры Одесской области совместно со следователем ГУ НП в области и работниками УЗЭ в области на основании постановлений суда осуществили утилизацию более 600 литров непригодной к употреблению контрафактной алкогольной продукции.
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Сергей Гриневецкий
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