Два подпольных цеха по пошиву брендовой спортивной одежды выявлены в Авангарде

16:16 / 26.01.2017

ОДЕССА, 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ходе обыска в с. Авангард разоблачены два незаконных швейные цеха по производству брендовой спортивной одежды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 января, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По сообщению пресс-службы, Ильичевская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 229 УК Украины (незаконное использование товарного знака, фирменного наименования).

Вчера, 25 января, сотрудники местной прокуратуры совместно с сотрудниками Овидиопольского отдела полиции провели санкционированный обыск в зданиях и складских помещениях на ул. Авангардовской в с. Авангард в Одесской области.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили два незаконно функционирующих швейных цеха и изъяли 25 швейных станков, другое специальное оборудование, около 500 зимних курток торговых марок «Columbia», «Nike» и «Adidas» с признаками подделки.

Кроме того местная прокуратура направила в суд ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество.